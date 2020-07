PALERMO – La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla redistribuzione delle risorse del fondo payback che nello specifico attribuisce alla Sicilia circa 94 milioni di euro. Si tratta di risorse versate dalle aziende farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, già disponibili in un apposito capitolo di bilancio del ministero dell’Economia e destinati alle Regioni. Il decreto del Mef è stato sbloccato ieri attraverso una misura adottata dalla Conferenza Stato-Regioni convocata in seduta straordinaria. “In questa complessa vicenda le Regioni hanno fatto la loro parte – dice l’assessore alla Salute, Ruggero Razza – Abbiamo tutti lavorato consentendo così il recupero di risorse che attraverso la ripartizione saranno nuovamente immesse nel sistema sanitario regionale”.

