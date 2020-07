Feriti lievi in autostrada, ma code chilometriche. In via Messina Marine un ferito in codice rosso

PALERMO – Due incidenti stradali hanno mandato in tilt il traffico sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo e in via Messina Marine. Nel primo caso a scontrarsi sono stati due veicoli, poco prima dello svincolo di Capaci-Isola della Femmine, in direzione Trapani: due i feriti trasportati in ospedale, ma le loro condizioni, come fanno sapere dalla polizia stradale, non sarebbero gravi. Per permettere l’arrivo dei soccorsi, parte della carreggiata è stata chiusa a partire dallo svincolo Mondello-Tommaso Natale, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e automobilisti rimasti imbottigliati per più di un’ora.

Code chilometriche fino alla rimozione dei mezzi dalla carreggiata. Nel pomeriggio, un grave incidente si è invece verificato in città, vicino all’ospedale Buccheri La Ferla, dove un uomo è stato ricoverato con codice rosso. Si trovava a bordo di uno scooter, un Sh 125, guidato da un amico: il mezzo ha travolto un pedone che stava attraversando la strada.

I sanitari del 118 hanno soccorso tutti e tre: il conducente del ciclomotore è stato trasferito in ospedale con codice giallo. Codice verde, invece, per l’uomo investito. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica. Le indagini sono in corso.