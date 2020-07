Serramentour: il mondo del serramento a Catania

Giunto alla sua tappa finale, l’evento itinerante di formazione e informazione ideato da NuovaFinestra e MADE expo e sponsorizzato da Edil Sider Spa, allarga gli orizzonti.

Grande ricchezza di contenuti e straordinaria partecipazione per le prime due tappe del Serramentour edizione 2019, che quest’anno ha puntato i riflettori sul Sud Italia. L’affollatissimo appuntamento di Bari del 25 settembre ha aperto la strada a Caserta il 2 ottobre per chiudere nella bella Sicilia, il 16 ottobre prossimo a Catania.

Serramentour 2019 si innova e si amplia ma anche si conferma nella formula compatta e scattante della mezza giornata e nell’importante supporto delle Associazioni di settore, quali Acmi, Anfit, CNA Produzione, Confartigianato, FederlegnoArredo/EdilegnoArredo, PVC Forum e Unicmi.

Si innova nella presentazione dei contenuti strutturati in dinamici confronti botta e risposta tra il direttore Ennio Braicovich, moderatore degli incontri con i preparatissimi relatori – rappresentanti delle associazioni – Samuele Broglio, Nicola Fornarelli, Rita D’Alessandro, Lara Bianchi, Marco Piana, Baldo Pipitone e Giorgio Marchesi. E si amplia nei contenuti, a 360° tra sviluppi tecnologici e aggiornamenti normativi; arricchendosi della presenza straordinaria dei tecnici di Enea, ingg. Domenico Prisinzano e Rosario Giammusso, con interventi sulle tante novità dell’ecobonus 2019 e della Guardia di Finanza con la presentazione da parte del Tenente colonnello Pietro Romano del programma SIAC di verifiche sulla marcatura CE di serramenti e cancelli.

Estremamente ricca e variegata per questa edizione 2019 la partecipazione delle Aziende sponsor che riflette la profonda e interessante molteplicità merceologica del settore: sistemi in pvc, in legno e in alluminio, macchine per la lavorazione, accessori e complementi per serramenti, schermature solari e anti insetto, prodotti per la posa qualificata, VMC, automazioni per porte, chiusure industriali e residenziali, chiusure tagliafuoco, laboratori ed enti notificati e tanto altro. Presenze di alto livello a disposizione del pubblico con attivi punti di informazione, e in taluni casi, con apprezzabili interventi nel corso degli incontri.

La partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi a questo indirizzo.

