PALERMO – “La Sicilia sta facendo un duro percorso di risanamento finanziario, abbiamo trovato 8 miliardi di debito che abbiamo ridotto del 10%, non accendendo neanche un euro di mutuo, siamo la regione-pilota scelta dal Mef nella rinegoziazione dei derivati per ridurne gli oneri sul bilancio. Conclusi due accordi con lo Stato con effetti benefici per oltre 2md ed aperto lo storico negoziato sull’attuazione dell’autonomia finanziaria prevista dallo Statuto regionale, la condizione di insularità, la perequazione infrastrutturale, l’eliminazione del prelievo forzoso, il recupero delle accise”. Lo ha detto Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana, intervenendo a ‘IdeeItalia’, la due giorni di incontri e dibattiti organizzata da Forza Italia a Milano. “Adesso – ha aggiunto – stiamo affrontando gli effetti di 2,5 miliardi di disavanzo lasciati dalla precedente gestione, ma raddrizzeremo anche questo. E poi gli investimenti sul digitale con l’apertura di 148 cantieri e 55 mil di premialità conseguita dalla UE, le norme più avanzate sulla semplificazione, interventi per le imprese (oltre 200 mil)”. “Dalle Regioni di centro destra può partire una proposta di rilancio del regionalismo italiano che guardi alla differenziazione, ma anche coesione. Rendiamo insieme il Paese più competitivo attraverso le autonomie rivedendo gli assetti della Conferenza delle Regioni”, ha concluso.

(ANSA).