PALERMO – Dalla Veleggiata al porticciolo della Cala con i bambini della comunità, l’anteprima assoluta al Salinas di “1492/1942: L’editto «contra Yudeos» la conferenza di Wannsee e oltre”, all’inaugurazione dell’installazione di Stanze e presentazione del progetto di Arte Urbana X. Questi solo alcuni degli appuntamenti delle ultime due giornate del Festival delle Letterature Migranti ( FLM 2019), che si concluderà domenica 13 ottobre.

Due giorni intensi di incontri con autori. Confronti, riflessioni, dibattiti, attorno ai temi centrali della manifestazione: “Ultimanza” e “1492/1942. E ancora, eventi letterari, artistici, rappresentazioni teatrali e musicali, più di cento personalità, oltre trenta autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti, ad arricchire il programma letterario di FLM 2019, quest’anno articolato per sezioni, come “scatole narrative” contenenti all’interno 28 libri da cui gli autori e la comunità hanno preso spunto, per guardare con occhio attento alla realtà. Un’edizione straordinaria (FLM 2019), che a breve vedrà nascere la Casa delle Letterature , un luogo aperto a cittadini, scrittori e traduttori della città, dell’Isola e dell’area euro-mediterranea, e che avrà sede nell’edificio settecentesco di Villa Trabia. Letteratura, Arti Visive, Musica e Audiovisivi , Cinema e Teatro, (le cinque sezioni del festival), i linguaggi protagonisti di questo weekend al Museo Salinas e in altre istituzioni della città di Palermo.

Il Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas”, diretto da Caterina Greco, di recente riaperto dopo un significativo lavoro di restauro, ha ospitato parte del cartellone del Festival (nell’Agorà e negli spazi di Coopculture ) insieme al Centro sperimentale di cinematografia ai Cantieri Culturali della Zisa, al Teatro Biondo , al Palazzo Branciforte , sede della Fondazione Sicilia, al Conservatorio Scarlatti , a Villa Trabia , a Le Cattive e alle sedi di associazioni e centri educativi sparsi sul territorio, tra cui il Centro Tau , il Laboratorio Zen e il Centro diaconale La Noce – Istituto Valdesi . E ancora, l’associazione Sud , il circolo Arci Porco Rosso e il centro commerciale La Torre a Borgo Nuovo. Ad arricchire e animare questo weekend, gli appuntamenti della sezione arti visive curata da Agata Polizzi e dal titolo orienteXpress . Artisti di primo piano, gruppi emergenti in u n’i nnovativa operazione di arte urbana per una trasformazione della città in una galleria “ en plein air” : cartelloni utilizzati​ abitualmente per la pubblicità diventano piattaforme di una sala espositiva diffusa e ponte narrativo tra centro e periferie di Palermo. Sette i lavori (riprodotti in decine di copie) che interpretano nel linguaggio dell’arte i due temi del Festival 2019. Un esperimento unico realizzato in sinergia tra pubblico e privato (Alessi Pubblicità), accompagnato da un catalogo e da una mappa per individuare tutte le opere. E poi ancora, a conclusione del festival, la presentazione di Stanze , la video installazione di Gianluca e Massimiliano De Serio, alla Sala Strehler del Teatro Biondo, visibile ancora per una settimana dopo la conclusione del Festival. L’opera ripropone il film realizzato nel 2010 con il sostegno della Fondazione Merz. Il film è interpretato da alcuni giovani rifugiati politici somali a Torino, all’interno di quella che è stata la loro ultima casa: la caserma La Marmora sede, durante il fascismo, della Guardia Nazionale Repubblicana e luogo di tortura per molti partigiani. Una quinta edizione di FLM 2019, dedicata a Primo Levi nel centenario dalla nascita e alla memoria di due illustri intellettuali siciliani, scomparsi recentemente: lo scrittore, Andrea Camilleri e l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa.

Il Festival delle Letterature migranti, diretto dal giornalista e scrittore Davide Camarrone, è promosso dall’Associazione Festival delle Letterature Migranti insieme al Comune di Palermo, alla Regione, all’Università, alla Fondazione Sicilia, all’8 per mille Valdesi, ad Alessi Pubblicità, all’Ersu e a numerosi enti pubblici e privati

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE DUE GIORNATE

Sabato 12 ottobre

Ore 9:30 Porticciolo della Cala FestA MARE Veleggiata sociale a cura di Lega Navale Italiana e Mete onlus

Ore 10:00 Complesso Monumentale di Sant’Antonino Seminario universitario FEMMINILE PLURALE Oltre la migrazione: l’Islam spazio composito e multinazionale Introduce Antonino Pellitteri Riflettere l’emigrazione/hijra dal punto di vista dell’Islam e al femminile. Maria Grazia Sciortino discute con Leila Karami su Donne scrittrici in Iran

Daniele Sicari discute con Samia Touati su Il particolare viaggio della donna suf Antonino Pellitteri discute con Nesma Elsakaan su Femminismo islamico in Egitto e sue ricezioni in Europa e in America Segue la presentazione del volume Viaggio e ansia del ritorno nell’Islam e nella Letteratura araba a cura di Antonino Pellitteri e Laurence Denooz con Mohamed Munder Contributi di Carmela Baffioni, Cristiana Baldazzi, Laura Bottini Sobhi Boustani, Leonardo Capezzone, Luc-Willy Deheuvels, Laurence Denooz, Nesma Elsakaan, Leila Karami, Costantino Paonessa, Antonino Pellitteri, Daniela Potenza, Maria Grazia Sciortino, Daniele Sicari, Elisabeth Vauthier, Talal Wehbe (Aracne Editrice) L’evento è organizzato dalle Cattedre di Storia dei Paesi Islamici e di Lingua e Letteratura Araba afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo.

Ore 10:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Agorà Lost (and Found) in Translation Tradurre (e rileggere) Robinson Crusoe 300 anni dopo Dialogo con Antonio Bibbò , Università di Trento, e Riccardo Capoferro , Università degli Studi “La Sapienza” di Roma Modera Alfonso Geraci , traduttore Ore 11:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Chiostro Lettere da vicino Incontro con Francesca Capossele , Nel caso non mi riconoscess i (Playground) con Angelo Di Liberto

Ore 11:00 meeting point e partenza dal Museo Archeologico Regionale A. Salinas Treasures of Palermo – interactive walking tour A cura di Sustain, Unite, Develop (SUD) Il tour è gratis, ma soggetto a registrazione mandando un’email a: community.sud@gmail.com

Ore 12:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Chiostro Conferimento delle cittadinanze onorarie della città di Palermo a Edith Hall e Ece Temelkuran con il Sindaco Leoluca Orlando

Ore 12:15 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Chiostro Tempo irregolare Incontro con Edith Hall , Il metodo Aristotele (Einaudi) con Andrea Le Moli in collaborazione con il Festival delle Filosofe di Palermo

Ore 16:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |bookshop Laboratorio creativo a cura di Officina interculturale (su prenotazione max 20 bambini)

Ore 16:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro Una fnestra su Kilis: l’assenza del mondo. Incontro con Charley Fazio , Giusto Picone e Valentina Chinnici a cura del Cidi Palermo

Ore 17:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |bookshop Lectio Carte di deriva 3.0. Diritto allo studio e attraversamenti di frontiera con Serena Marcenò

Ore 17:00 Le cattive Variazioni e fughe Incontro con Alessandro Giraudo , Storie straordinarie delle materie prime (Add editore) con Davide Puca

Ore 18:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Chiostro Terre perse Incontro con Alia Malek , Il paese che era la nostra casa (Enrico Damiani Editore) con Alessandra Sciurba Ore 18:00 Porco rosso Meticciati Incontro con Annalisa Camilli , La legge del mare (Rizzoli) con Elvira Terranova e Francesco Bellina

Ore 18:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | bookshop La paura dell’Altro. Ospitalità, sessualità, inimicizia. conversazione tra Francesca Romana Recchia Luciani e Simone Regazzoni in collaborazione con la Scuola Holden

Ore 18.30 Archivio Storico Comunale di Palermo Inaugurazione della mostra Janine von Thüngen “TRASPARENZA: il pensiero si fa verbo” curatrice e testi di Chiara Modica Donà delle Rose aperta al pubblico dal 12 ottobre al 29 Novembre

Ore 19:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro Tempo irregolare Incontro con Anthony Cartwright , Il taglio (66thand2nd) con Alessandra Rizzo

Ore 19:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | bookshop Lost (and Found) in Translation Parlo la lingua che non scrivo. Narrare nella lingua migrante Con Tiziano Leonardi, traduttore, presidente nazionale ANITI Modera Rossella Tramontano , traduttrice

Ore 20:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro​ Tempo irregolare Incontro con Ece Temelkuran , Come sfasciare un paese in sette moss e (Bollati Boringhieri) con Annalisa Camilli e Daniele Zito

Ore 21:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Agorà 1492 / 1942: L’editto «contra Yudeos», la conferenza di Wannsee e oltre In memoriam Girolamo Arrigo: 1930-2018) un’introduzione con Davide Camarrone e Dario Oliveri. A seguire il concerto: Girolamo Arrigo, La Cantata Hurbinek: Sezioni 1-2 | testo di Primo Levi (da La Tregua )| Prima audizione a Palermo con regia del suono Giulia Tagliavia , Il sogno di Mannarino per pianoforte, archi ed elettronica | Commissione del FLM 2019 | Prima esecuzione assoluta Marco Betta , Scene dall’opera “1492” per soprano, mezzosoprano, pianoforte e archi | testo di Davide Camarrone | Prima esecuzione assoluta Gabriella Costa soprano | Irene Ientile mezzosoprano | Giulia Tagliavia pianoforte ed elettronica | Ornella Cerniglia pianoforte | GliArchiEnsemble | Gabriele Giambertone regia del suono

Domenica 13 ottobre

Ore 11:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro Terre perse Incontro con Agata Bazzi , La luce è là (Mondadori) con Marco Carapezza e il sindaco Leoluca Orlando

Ore 11:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | bookshop Terre perse Incontro con Maria Attanasio , La ragazza di Marsiglia (Sellerio) con Claudia Carmina

Ore 12:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro Meticciati Incontro con Daniel Speck , Piccola Sicilia (Sperling & Kupfer) con Michele Cometa

Ore 12:00 Teatro Biondo Sala Strehler orienteXpress

Presentazione del libro e inaugurazione installazione di Stanze di Gianluca e Massimiliano De Serio progetto in collaborazione con Fondazione Merz con Gianluca De Serio , Beatrice Merz e Agata Polizzi L’installazione sarà visitabile fino a domenica 20 ottobre negli orari di apertura del Teatro. a seguire inaugurazione della video installazione Stanze (HD, 58’, 2010)

Ore 15:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro Inspiring books from all around the world A cura di Sustain, Unite, Develop (SUD)

Ore 16:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Information room Lost (and Found) in Translation Tradurre la memoria: letteratura iraniana, islandese e israeliana in Italia Con Silvia Cosimini, traduttrice dall’islandese, Giacomo Longhi , traduttore dal persiano, e Raffaella Scardi , traduttrice dall’ebraico Modera Eva Valvo , traduttrice

Ore 17:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |bookshop Meticciati Incontro con Simona Baldelli , Vicolo dell’immaginario (Sellerio) con Domenica Perrone

Ore 17:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro orienteXpress Presentazione del catalogo del progetto di arte urbana X saranno presenti gli artisti #ditosinistro , Daniele Franzella , Fare Ala e Wu Ming 2 , LUSSI , Roberta Mazzola , Azzurra Messina insieme con Davide Camarrone , Francesco De Grandi e Agata Polizzi

Ore 18:00 Porco rosso Variazioni e fughe Incontro con Barrack Rima , Trilogia di Beirut (Mesogea) con Fausto Melluso Al termine inaugurazione della mostra Trilogia di Beirut 18:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |bookshop Terre perse Incontro con Soledad Puértolas , Mentiras, racconti dal mondo ispanico, (Alessandro Polidoro Editore) con Masha Sergio Ore 18:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro Incontro in ricordo di Andrea Camilleri, Primo Levi e Sebastiano Tusa con il sindaco Leoluca Orlando , Valeria Li Vigni , Evelyne Aouate , Santo Piazzese e Davide Camarrone

Ore 18:45 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro Variazione e fughe.

Incontro con Carlo Boccadoro , Analfabeti sonori (Einaudi) con Gigi Razete e Dario Oliveri e inc ursioni musicali di Lelio Giannetto

Ore 19:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Chiostro Lettere da vicino Incontro con Luigi Saraceni , Un secolo e poco più (Sellerio) con Peppino Di Lello , Piergiorgio Morosini e Davide Camarrone

Ore 19:30 Porco Rosso Lettere da vicino Incontro con Shahram Khosravi , Io sono confne (Eleuthera) con Cristina Alga

Ore 19:30 Teatro Garibaldi alla Kalsa MEDITERRANEA REVOLUTION Chiamata alle arti tra terra e mare un progetto di Giuseppe Marsala per Mediterranea Saving Humans in collaborazione con Moltivolti

Ore 19:30 Movimento #1 Reading Stefania Garello legge “Breve repertorio di parole chiave” di Marcello Fois. Alla viola Alessandro Libro Giuditta Perriera legge “Breve crociera nel Tirreno” di Giosuè Calaciura. Al contrabbasso Gabrio Bevilacqua

Ore 21.00 Movimento #2 Studio teatrale “Scuola Superiore di Rivoluzione” Testo e regia di Claudia Puglisi Coordinamento artistico di Giuseppe Marsala Con Pierre Jaquemin, Marco Leone, Giuseppe Lo Piccolo, Ariadni Mikou, Stefania Blandeburgo, Ester Cucinotti, Maria Cucinotti con la partecipazione straordinaria di Luca Casarini Scene Aurelio Ciaperoni Costumi e grafica Mariangela Di Domenico Luci Vincenzo Cannioto Sonorizzazioni Giacomo Di Domenico * in caso di pioggia tutti gli eventi in programma al Chiostro del Museo Archeologico Regionale A. Salinas saranno spostati all’information room. FLM extra Durante tutta la durata del Festival delle letterature migranti l’artista / attivista Gianluca Costantini disegnerà gli incontri, le persone e la città di Palermo. Cogliendo i momenti più importanti degli eventi in programma. Tutti i disegni saranno pubblicati in diretta, il flusso potrà essere seguito qui https://twitter.com/channeldraw e sui social networks del festival. a cura di ARCI​