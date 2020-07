PALERMO – “Ogni tanto il mio nome circola a Livesicilia come possibile/probabile assessore del governo Musumeci. Livesicilia ne scrive e per me inizia la faticosa giornata della smentita. Cordaro, Lagalla e Scavone sono espressione della seconda lista più votata dalla coalizione, di alto profilo e molto competenti. In un eventuale e non auspicabile rimpasto, chiederemo la loro riconferma. Per quanto mi riguarda, ho molteplici impegni ai quali non intendo sottrarmi in aggiunta ad uno stato d’animo personale”. Lo scrive su Facebook l’ex ministro Saverio Romano.