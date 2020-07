PALERMO – Una guerra fra cugine per un’eredità contesta sfocia in un processo penale. Sotto accusa una donna di 65 anni, denunciata da tre perenti per circonvenzione di incapace. La persona circuita sarebbe stata una zia, ultraottantenne, di Vallelunga Pratameno, un piccolo comune in provincia di Caltanissetta.

Alcuni anni fa, prima che l’anziana morisse, l’imputata decide di accoglierla nella sua a casa Palermo per prendersene cura. Dopo il decesso viene fuori il testamento con cui la nipote viene nominata erede universale dei beni: un immobile e circa 250 mila euro versati in banca.

Le cugine non ci stanno. Sostengono che la zia non possa avere firmato il testamento di sua iniziativa. Perché mai? Perché l’anziana aveva perso quasi del tutto la vista e la funzionalità delle braccia. Insomma non poteva firmare. Una perizia di parte ha pure instillato il dubbio che il testamento sia stato scritto a più mani. Da qui la denuncia e il rinvio a giudizio.

“Tutto regolare”, spiega il difensore dell’imputata, l’avvocato Giuseppe Di Stefano pronto a fare valere una controperizia davanti al giudice Grazia Carollo

Circonvenzione di incapace, come sostiene l’accusa, oppure gelosie e risentimenti fra parenti, come sostiene la difesa?