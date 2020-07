PALERMO – Si è allontanato dalla sua abitazione il 10 ottobre, da allora la sua famiglia non ha più avuto sue notizie. Si tratta di Alfonso Bagnasco, quarantenne palermitano che abita nella zona di viale Michelangelo con la compagna. Gli appelli suoi social per ritrovare l’uomo sono decine e i familiari si sono rivolti anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto?”. La donna ha raccontato di essere uscita due giorni fa intorno alle 9,30 per andare al lavoro e di non essere poi riuscita a contattare il compagno nelle ore successive.

La coppia ha una figlia, l’uomo ne ha altre due, nate dal precedente matrimonio. Il suo telefono risulta spento, gli appelli sono fino ad adesso caduti nel vuoto. “Ti prego Alfonso, torna dalle tue figlie”- scrivono i familiari sui social, disperati -. Ti stanno aspettando, hanno paura”.

Una telecamera della videosorveglianza lo ha immortalato mentre lasciava l’appartamento: indossava un giacchino leggero smanicato impermeabile di colore scuro. Una maglietta blu a maniche corte, jeans lunghi di colore chiaro e un paio di scarpe blu di camoscio. Segni particolari: una cicatrice visibile sul sopracciglio sinistro; un tatuaggio sull’avambraccio sinistro con il nome delle due figli avute dal primo matrimonio in caratteri cinesi, un altro tatuaggio tribale sulla gamba destra dal ginocchio alla caviglia.