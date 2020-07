In via Messina Marine

PALERMO – La Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, ha arrestato Giacinto Grimaldi, 42 anni, accusato di una rapina a mano armata ai danni di una gelateria di via Messina Marine. Grimaldi arrivò nei pressi della gelateria a bordo di una Smart . Entrato nel negozio spinse per terra l’anziana titolare e si diresse alla cassa portando via l’incasso. Poi scappó. Gli agenti della Squadra Mobile sono arrivati a Grimaldi grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Si vede l’uomo indossare lo scaldacollo e prendere la pistola da un borsello. Le immagini hanno ripreso anche il numero di targa dell’auto.

(ANSA).