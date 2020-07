AGRIGENTO – La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul corpo del sessantanovenne che, nel pomeriggio, è stato trovato morto nella sua abitazione: in salita San Giacomo nel centro storico. A chiamare i poliziotti è stato un vicino di casa che non vedeva più da giorni l’agrigentino. Gli agenti delle Volanti hanno accertato che porte e finestre erano tutte chiuse e senza segni d’effrazione. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta, l’uomo è stato trovato riverso sul letto. Non è escluso il decesso per un malore. Ma sul corpo dell’uomo vi sarebbero degli strani ematomi, motivo per il quale – per avere piena contezza delle cause del decesso – il pm di turno ha disposto l’esame autoptico. ù

(ANSA)