PALERMO – Un intero gregge di pecore che invade l’autostrada e ‘punta dritto’ verso Palermo. È la curiosa scena che si è presentata agli occhi degli agenti della polizia stradale di Alcamo, nel Trapanese, allertati dalle telefonate di diversi auomobilisti che nel pomeriggio di oggi si sono imbattuti in quella anomala presenza lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Gli animali hanno invaso la carreggiata in direzione del capoluogo tra gli svincoli di Alcamo Est e Balestrate, tra lo stupore degli automobilisti. Provvidenziale l’intervento della polstrada, che ha bloccato il traffico ‘scortando’ il gregge fino allo svincolo di Balestrate ed evitando conseguenze per gli automobilisti che percorrevano la A29: solo qualche disagio dovuto ai rallentamenti in autostrada.

Un episodio analogo si è verificato a maggio: in quell’occasione fu un cavallo a percorrere un tratto della la Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Terrasini e Montelepre. Nell’agosto del 2018, invece, un altro gregge di pecore aveva invaso la A29 all’altezza di Castelvetrano, in direzione Mazara del Vallo.

S.C.