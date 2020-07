PALERMO – Alla tragica notte di Belpasso si aggiungono altri due gravi incidenti avvenuti a Palermo. Il primo in viale Regione Siciliana, dove F.T, motociclista di 25 anni, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Un impatto violentissimo con l’asfalto che ha provocato ferite molto gravi. I sanitari arrivati sul posto hanno trovato il giovane, che abita nella zona di Pallavicino, in condizioni critiche. È stato trasportato con codice rosso al Civico, dove è stato ricoverato con la prognosi riservata. Il secondo schianto all’ingresso dell’autostrada A19, nei pressi di Villabate, dove un automobilista ha perso il controllo: si tratta di un 49enne, soccorso anche in questo caso dal 118 e trasportato in ospedale con codice giallo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.