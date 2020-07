PALERMO – Si è accasciata e non ha più dato segni di vita, all’uscita di una discoteca nella zona di San Lorenzo, a Palermo. Patrizia Lo Bono, 45enne palermitana che abitava allo Zen, è morta stanotte in circostanze misteriose. Chi si trovava con lei ha subito lanciato l’allarme al 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia e il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica.

Una tragedia su cui la procura vuole far luce, il pmdi turno ha infatti disposto l’autopsia sul corpo della donna. Sarà effettuata nelle prossime ore all’istituto di Medicina legale del Policlinico. Grande dolore tra gli amici, che dopo aver saputo della tragedia hanno condiviso ricordi e messaggi sui social. “Patrizia – scrive Francesca – non riesco a crederci. Ho saputo quello che è successo stamattina alle 7, ma mi sembra un incubo”. Le indagini per accertare le cause del decesso sono in corso.