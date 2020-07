Accolte le dimissioni

Una nuova grana per Papa Francesco. Ecco che cosa è successo.

Terremoto ai vertici in Vaticano. Il comandante del Corpo della Gendarmeria, Domenico Giani, “pur non avendo alcuna responsabilità soggettiva nella vicenda”, ha rimesso il proprio mandato nelle mani del Papa, che ha accolto le sue dimissioni. Ecco, in sintesi, la notizia resa nota dalla Sala stampa Vaticana.

Di cosa si tratta? Perché si è arrivati a dimissioni già trapelate nei giorni scorsi? Tutto ha avuto inizio dopo la pubblicazione su alcuni organi di stampa di una disposizione di servizio riservata, firmata proprio dal comandante del Corpo della Gendarmeria, sugli effetti di alcune limitazioni amministrative disposte nei confronti di personale della Santa Sede.

“Tale pubblicazione – così sottolineano alcuni ambienti vaticani citati dall’ANSA – è altamente lesiva sia della dignità delle persone coinvolte, sia della stessa immagine della Gendarmeria”. “Vivo questo momento difficile – ha spiegato Giani – con la serenità interiore che, chi mi conosce, sa che ha contraddistinto il mio stile di vita anche di fronte a vicende dolorose”.