Alla scoperta del corpo umano

Martedì dalle 8 alle 20 l'Istituto di Anatomia dell'ateneo sarà aperto al pubblico per le visite

PALERMO – Si celebra martedì 15 ottobre 2019 la “Giornata Mondiale dell’Anatomia Umana”, nella ricorrenza, della morte di Andrea Vesalio (15 ottobre 1564) considerato il “padre” dell’Anatomia e della Medicina Sperimentale moderna. L’Istituto di Anatomia dell’Università degli Studi di Palermo organizza un Open Day dal titolo “Alla scoperta dei misteri del Corpo Umano”. Durante la giornata, dalle ore 8 alle ore 20, l’Istituto, sito al Policlinico “P. Giaccone”, accanto alla fermata della metropolitana “Vespri”, sarà aperto al pubblico.

I visitatori saranno guidati lungo un itinerario che ripercorre cinque secoli di storia dell’istituzione anatomica palermitana (fondata da Giovanni Filippo Ingrassia, allievo del Vesalio) e, con l’ausilio di modelli anatomici e di software di anatomia virtuale, potranno avere spiegazioni su come è fatto il corpo umano. “Inoltre – precisa il professore Francesco Cappello, ordinario di Anatomia umana presso l’Università di Palermo e organizzatore dell’evento – i visitatori potranno visitare i nostri laboratori e avere informazioni sulle attività di ricerca che conduciamo”.

“Presso il nostro Istituto – evidenzia l’anatomista Francesco Cappello – è attiva una delle più moderne sale settorie, destinata alle dissezioni anatomiche, e da poco, l’Università di Palermo ha attivato un programma di donazione dei corpi alla scienza. Lo scopo di questa giornata è anche quello di informare, chi fosse interessato dell’opportunità di poter donare il proprio corpo alla ricerca scientifica”.

La giornata mondiale dell’Anatomia Umana è stata proclamata dalla Federazione internazionale che riunisce tutte le associazioni scientifiche di anatomisti a livello mondiale (IFAA), riunitasi a Londra lo scorso mese di agosto, al fine di aumentare la consapevolezza dell’importanza della professione di Anatomista, ricercatore che studia la composizione del corpo umano a livello macroscopico, microscopico, ultrastrutturale e molecolare e descrive fenomeni complessi come il differenziamento cellulare, l’omeostasi tissutale e il rimodellamento degli organi, ai fini di fornire utili elementi per la comprensione dei meccanismi che portano all’insorgenza delle malattie dell’uomo.

“L’anatomista – conclude Francesco Cappello-, è anche un professionista dell’insegnamento dell’Anatomia umana che viene impartito, con modalità differenti, a studenti di numerosissimi corsi di laurea (oltre 20 a Palermo, per un totale di 1.500 studenti per anno accademico): diventare Anatomista non è semplice, richiede un lungo periodo formativo e professionalizzante; ma dà alla fine la soddisfazione di poter dialogare e interagire attivamente con tutti gli specialisti delle varie branche del sapere biomedico e bioingegneristico, offrendo competenza e conoscenze sullo studio del corpo umano”.