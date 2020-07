Cancelleri: “Viadotto Himera?

PALERMO – “Non è possibile fare un confronto tra la ricostruzione del ponte Morandi e quella del viadotto Himera (sull’autostrada A19 Palermo-Catania), non è possibile farlo perché sono due iter normativi diversi: là siamo di fronte ad un commissario che ha tagliato tutti i tempi, mentre qui è stato seguito un regime ordinario, l’iter normativo normale per le concessioni. Adesso, però, tutto è stato sbloccato, i soldi ci sono, li abbiamo già dati all’azienda che sta semplicemente temporeggiando per il montaggio definitivo del ponte: questo per me è inaccettabile”. Lo ha detto il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri a Palermo, a margine della presentazione del progetto ‘Milleperiferie’. “Ho già concordato per questa settimana un incontro con Anas e il contraente generale per fare con loro un discorso chiaro – ha aggiunto Cancelleri – Non possiamo finire in concomitanza col montaggio del ponte Morandi, dobbiamo finire prima per dare il messaggio che anche in Sicilia le cose si fanno e si fanno bene. Su questo non si transige e spero ci sia collaborazione da parte loro per dare risposte a un popolo che spesso si sente sbeffeggiato rispetto agli altri”.

L’edilizia scolastica

“Ci sono molti investimenti da parte dello Stato per l’edilizia scolastica, che non può più essere messa in secondo piano. Molti dirigenti scolastici, e fanno bene, si rifiutano di continuare a dire che le loro scuole non hanno problemi, e questo obbliga i comuni, i bilanci delle regioni e dello Stato a intervenire energicamente a risolvere i problemi”. L’ha detto a Palermo il viceministro alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri.

“C’è la possibilità di creare partnership con i privati per avviare collaborazioni – ha proseguito – E’ un’opportunità molto importante. Creare partnership pubblico-privato può rappresentare la soluzione migliore per uscire dall’isolamento periferico. Dal punto di vista delle infrastrutture, il Meridione rappresenta la periferia di Italia. Lo Stato deve fare lo Stato, ma se ci sono privati che vogliono dare una mano, ben vangano: così le partnership diventano soluzione concrete per i territorio”, ha concluso il vice ministro Cancelleri.

Il vice ministro ha parlato anche dei provvedimenti che riguarderanno il Piano Casa. “Gli interventi saranno tanti, per esempio in questa legge di bilancio metteremo 1 miliardo di euro per il Piano casa, di cui quasi 250 milioni vanno alla Sicilia; molti interventi sono previsti per il Meridione”. L’ha detto, a Palermo, Giancarlo Cancelleri, vice ministro delle Infrastrutture, a margine della presentazione di “Milleperiferie”. “Bisogna aggredire le brutture delle nostre città – ha sottolineato Cancelleri – che abbiamo nelle periferie per ridare dignità a chi vive i territori lontani dalle parti più belle dei nostri centri”. (ANSA).

(ANSA).