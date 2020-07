Il corpo straziato

Un sorriso pieno di luce, come traspare dalla foto che la ritrae in un passaggio della sua vita quotidiana ormai profanata. Un coraggio senza ritrosie, né tentennamenti. Una donna impegnata che bestie assassine hanno trucidato barbaramente. Ecco l’ennesimo ‘orrore normale’ vomitato dalla guerra che si combatte per via dell’offensiva turca contro i curdi in Siria. Sarebbero stati proprio i miliziani filo-turchi a compiere un eccidio a sangue freddo, trucidando ieri nove civili. Tra questi innocenti massacrati, una nota politica e attivista per i diritti delle donne, Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro siriano. Le uccisioni, secondo la prassi della ferocia, sono state filmate e il video diffuso in rete. Sono immagini tremende visibili anche sui social. Ma la parte del mondo che sa ancora cosa siano la civiltà e il rispetto dell’essere umano ricorderà la giovane Hevrin, soprattutto, per il suo dolce sorriso. (rp)