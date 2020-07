PALERMO – Ryanair ha annunciato l’attivazione della nuova rotta Trapani-Malta due volte alla settimana a partire da marzo 2020. Contemporaneamente i sindaci dei comuni della zona, il presidente di Airgest, Salvatore Ombra e il presidente della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace hanno confermato l’impegno a saldare il debito maturato nei confronti di compagnia aera irlandese, con le quote di co-marketing arretrate, consentendo così alla società di gestione Airgest di chiedere alla compagnia un maggiore impegno. “Oltre al pagamento del debito a Ryanair abbiamo chiesto una raccolta di fondi per la promozione del territorio – dice il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – Abbiamo raggiunto la giusta intesa per riorganizzare il futuro, che ben comincerà con la raccolta dei fondi per la promozione territoriale a cui tutti hanno dato il proprio assenso. Inoltre – precisa Ombra – è emerso il chiaro impegno di dare, entro un mese, una prima tranche importante del saldo del debito verso Ryanair delle quote di co-marketing”.

(ANSA).