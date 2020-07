PALERMO – I video non gli hanno lasciato scampo: frame dopo frame, la polizia è risalita alla sua identità, facendo scattare l’arresto per Gaetano Lombardo, 44enne palermitano. In base a quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’uomo era entrato in azione in una farmacia del Cep armato di pistola.

Poi si era diretto verso il bancone, minacciando il titolare e il personale, per impossessarsi dei soldi contenuti all’interno del registratore di cassa. Il colpo, poco dopo le 18 di sabato pomeriggio: una volta in possesso del bottino, il malvivente si è dato alla fuga nel giro di pochi minuti, convinto di far perdere le proprie tracce. In base agli accertamenti, è inoltre emerso che l’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale per altri reati.

A condurre i poliziotti sulla giusta strada, oltre ai filmati, le testimonianze dei presenti e il minuzioso giro di perlustrazione effettuato in tutta la zona. Lombardo è stato individuato nella sua abitazione, poco distante dal luogo della rapina.