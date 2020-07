RAGUSA – In uno scontro tra due auto nella strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo, nel Ragusano, ha perso la vita una donna di 47 anni, Irene Frasca, residente a Giarratana. Rimasta ferita un’altra donna che viaggiava con lei ch’è stata ricoverata in Ospedale. Sul posto per i rilievi la Polizia Provinciale.(ANSA).