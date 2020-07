PALERMO – Un drammatico fine settimane sulle strade siciliane, con incidenti gravissimi in provincia di Catania, nel Trapanese e anche nel Palermitano.Dopo il giovane finito in ospedale in condizioni critiche dopo lo schianto in viale Regione Siciliana, un altro uomo è stato trasportato a Villa Sofia con codice rosso.

L’incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 22, in via Castelforte, nella zona di Pallavicino. M.P, 72 anni, si trovava a bordo di una Vespa Piaggio quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muretto di recinzione di una villetta. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale con codice rosso. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e per lui è stato necessario il ricovero in Rianimazione con prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto. Poche ore prima, una altro grave incidente si era verificato sulla Palermo-Catania, all’ingresso di Villabate, con un automobilista finito in ospedale con codice giallo e sulla Palermo-Mazara, tra gli svincoli di Alcamo e Balestrate: in questo caso ad avere la peggio è stato il conducente di un tir uscito fuori strada. Il mezzo pesante ha perso il rimorchio e l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo l’impatto con il guardrail. Le sue condizioni sono gravi.