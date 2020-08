Antonello Cracolici la butta lì su facebook: “Se Miccichè prende le distanze da Salvini ma anche da Berlusconi, è un fatto politico che il centrosinistra deve valorizzare”. Il riferimento è alle parole dette a Livesicilia dal presidente dell’Ars a proposito della manifestazione di sabato, quella indetta da Matteo Salvini contro il governo Conte bis, a cui ha annunciato che parteciperà Silvio Berlusconi. Una scelta, quella del Cavaliere, non condivisa da Miccichè, che con Mara Carfagna fa parte dell’ala sudista e liberalpopolare del partito che vorrebbe prendere le distanze da Matteo Salvini. Un fatto, peraltro non proprio nuovo visto che Micciché nell’ultimo anno e mezzo ha bersagliato Salvini più volte, che il deputato del Pd però invita a non sottovalutare.

“È un elemento da valorizzare – conferma Cracolici a Livesicilia –. Come? Non lo so. Ma non possiamo farlo passare sotto silenzio. Quello di Micciché è un dissenso politico, quella manifestazione è contro il governo nazionale”.

D’altronde, Antonello Cracolici due legislature fa fu il teorico della destrutturazione del centrodestra, quando Raffaele Lombardo, proprio insieme a Micciché, si sganciò dai berlusconiani avvicinandosi al Partito democratico. “Sì, è sempre stato un mio pallino”, sorride l’ex capogruppo dem. “Io penso che dobbiamo immaginare un campo largo per definire un bipolarismo moderno – sviluppa il suo ragionamento Cracolici -. Da un lato c’è quella destra che sempre più avrà la faccia di Salvini o della sua riserva. Dall’altro lato, il nuovo centrosinistra dovrà aggregare tutti quelli che non stanno a destra. Il lavoro che stiamo facendo è ricostruire un nuovo bipolarismo, rispetto a un tripolarismo che ha favorito la destra”.

Insomma, la divaricazione dentro Forza Italia, che vede l’anima sudista del partito (che ormai quasi solo al Sud prende i voti) insofferente verso la subalternità al sovranismo di Salvini è un elemento a cui qualcuno nel centrosinistra guarda con interesse. Il nuovo soggetto politico di Matteo Renzi ha già cominciato a pescare, lontano dalla Sicilia, fuoriusciti di quell’area.

Intanto, c’è qualcuno dentro Forza Italia che invece sui social tiene a rimarcare la sequela alla linea di Berlusconi. È Gaetano Armao, finito da tempo nel mirino di Micciché, che su facebook scrive, citando il Cavaliere: “’Nessuna possibilità di accordo con Renzi, uomo di sinistra’ …e basta. Il 19 in Piazza a Roma”.