“Divieto di fumare

I divieti di fumare vanno estesi anche a luoghi esterni come parchi e spiagge. Lo afferma il Comitato Nazionale di Bioetica in una ‘mozione contro il tabagismo’. ‘Al fine di evitare i gravi danni cagionati dal fumo passivo alla popolazione – si legge nell’elenco di raccomandazioni – estendere i divieti di fumo a luoghi esterni, dove si ritrovano anche bambini e donne in gravidanza’.