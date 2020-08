Gli ex allievi della scuola militare Nunziatella della Sicilia si sono incontrati a Cefalù. Il sindaco ha fatto gli onori di casa agli ex allievi che sono giunti da tutta la Sicilia. Tra i presenti oltre al presidente Filippo Russo, organizzatore dell’evento assieme all’avvocato Mauro Torti, il comandante della compagnia dei carabinieri di Cefalù, il capitano Leonardo Bricca (ex allievo Teuliè), il comandante dei vigili del fuoco di Palermo Gaetano Vallefuoco, il generale dell’Arma Gianni Deni, il colonnello Pasquale Vasaturo, il colonnello della Guardia di Finanza Nicola Coppola, il professore Giuseppe Papa ed il dottore Fabrizio Gioia. Il prossimo appuntamento a Catania il 22 dicembre.