PALERMO – Sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare i giovani sui temi della protezione civile, sulla riduzione dei rischi e della conoscenza delle diverse articolazioni del Servizio Nazionale di protezione Civile. Questo l’obiettivo della Settimana Nazionale della protezione civile, in corso di svolgimento a Palermo fino al 30 ottobre. E’ un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento Nazionale di protezione Civile, che prevede il coinvolgimento della cittadinanza con lo scopo di favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei rischi naturali ed antropici, per affermare la cultura della prevenzione ed incrementare la resilienza sistemica del Paese.

Numerose le iniziative promosse dalla Prefettura di Palermo d’intesa con il Dipartimento regionale della protezione Civile e l’Ufficio Scolastico Regionale.

GIORNO 16 : LE ATTIVITÀ PRESSO LA PREFETTURA DI PALERMO

Ore 8:30 Convocazione del tavolo prefettizio del coordinamento del soccorso CCS, attorno al quale il Prefetto svolge il coordinamento ed il raccordo per coniugare le esigenze dei territori con gli aspetti operativi della gestione dell’emergenza. Saranno pertanto presenti tutte le componenti di vertice della protezione civile locale e regionale, in collegamento in video conferenza con la Conferenza nazionale delle Autorità di protezione civile presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Dipartimento Nazionale della protezione civile. Previsto anche un allestimento nel giardino della Prefettura di mezzi per il soccorso.

Ore 10 – Sala Dalla Chiesa – le autorità locali della protezione Civile incontrano incontro i Sindaci per dialogare sul tema della prevenzione.

Ore 10.30 Gli studenti dialogano con la protezione Civile: visita della Sala della protezione civile con proiezione di un video sull’attività del soccorso dei Vigili del Fuoco; visita ai mezzi esposti ed illustrazione della loro funzionalità operativa; simulazione delle attività di rianimazione cardio polmonare da parte di volontari del Dipartimento della protezione Civile regionale.

GIORNO 18

Alle ore 10:30, il Prefetto, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione civile, il Dirigente dell’Ambito Territoriale Palermo U.S.R., IL Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e le componenti del C.C.S. incontreranno presso l’istituto comprensivo statale L. Capuana una delegazione di studenti coinvolti nel progetto. I ragazzi saranno i protagonisti della giornata nella quale illustreranno le proprie esperienze, confrontandosi con esperti della materia in tema di adozione delle misure di autoprotezione in caso di evento sismico. Alle ore 12.00, la giornata si concluderà con una prova di evacuazione.