PALERMO – Mercoledì 16 ottobre, in occasione del Bra Day, il Nuovo polo oncologico dell’ospedale Civico ospita alle 16 un incontro dibattito, aperto al pubblico, sulla ricostruzione mammaria. Il Bra Day è la giornata internazionale della ricostruzione del seno promossa per favorire una completa e corretta informazione sulle tecniche chirurgiche ricostruttive conseguenti l’asportazione del tumore. Il Bra Day (acronimo di Breast Reconstruction Awareness) nasce in Canada, nel 2011, grazie al chirurgo plastico Mitchell Brown e si inserisce all’interno della campagna di sensibilizzazione che si svolge in tutto il mondo, ad ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’incontro sulla ricostruzione mammaria raccoglie gli approfondimenti degli esperti e le testimonianze delle pazienti al fine di divulgare corrette informazioni in merito alla chirurgia plastica applicata nel campo dell’oncologia, con tecniche sempre più all’avanguardia e nuove possibilità per affrontare la malattia e migliorarne l’impatto psicofisico. Presieduto da Flavia Tomasello, chirurgo plastico e membro dell’equipe medica della Breast Unit (Unità multidisciplinare di senologia) dell’Arnas Civico di Palermo, l’incontro sarà moderato dalla giornalista Donatella Spadaro.