PALERMO – Torna a Palermo I-design, manifestazione giunta alla sua ottava edizione, curata da Daniela Brignone, che racconta il design nazionale e internazionale attraverso incontri, mostre, presentazioni che si svolgeranno dal 25 ottobre al 3 novembre in varie sedi del capoluogo siciliano. L’edizione 2019 è dedicata all’individuo e al contesto in cui vive. Living the life è il tema, un invito a godere della vita con un’attenzione all’uomo e al suo ruolo nel mondo, oltre che all’ambiente. La conferenza stampa di presentazione è in programma lunedì 21 ottobre, alle 10,30, nei locali dell’Ordine degli Architetti di Palermo (piazza Principe di Camporeale 6), fra i partner di I-design. Interverranno, insieme alla curatrice Daniela Brignone, l’Assessore alle Culture del Comune di Palermo, Adham Darawsha; il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, Franco Miceli; il direttore di Rai Sicilia, Salvatore Cusimano; Monica Guizzardi, Responsabile della Comunicazione, Consorzio Arca; Gabriella Pantalena e Lucia Gitto, membri del Comitato scientifico di I-design, e Sacha Di Maria, responsabile di Alu Systems, sponsor di I-design. La manifestazione è patrocinata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Comune di Palermo.