PALERMO – Oltre un milione di viaggiatori per il Passante ferroviario di Palermo a un anno dalla sua riapertura, avvenuta nell’ottobre del 2018. Il dato è stato reso noto dall’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Orazio Iacono, alla stazione centrale del capoluogo siciliano per una conferenza stampa. La cifra di oltre un milione è riferita al numero di passeggeri che hanno scelto di utilizzare il treno per attraversare quotidianamente l’area urbana o per raggiungere l’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’. “Anche la Sicilia cresce sul fronte del trasporto ferroviario – ha affermato Iacono -. Più persone sul trasporto collettivo significa togliere auto dalla strada e migliorare la qualità degli spostamenti dei siciliani”. Sono 73 i collegamenti feriali che Trenitalia (Gruppo FS Italiane) offre fra Palermo e il ‘Falcone-Borsellino’, con due treni ogni ora. “Il governo Musumeci ha mantenuto la promessa – ha affermato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone -. Quando ci siamo insediati l’opera era bloccata e le persone protestavano. Abbiamo ripreso i lavori e li abbiamo completati, restituendo al pubblico esercizio una tratta importante che collega Palermo all’aeroporto

La Sicilia, inoltre, è la regione con il maggiore incremento di viaggiatori a bordo dei treni regionali: circa 930mila persone in più hanno viaggiato con Trenitalia nei primi nove mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: cifra che in termini percentuali vale un +12,7%. Nel solo mese di settembre 2019 Trenitalia ha registrato un incremento di 54mila passeggeri in più rispetto allo stesso mese del 2018, con un incremento percentuale del 6%.

(DIRE)