Una serata per il Caravaggio rubato. L’hanno organizzata gli “Amici dei musei siciliani” di cui è presidente Bernardo Tortorici di Raffadali. La storia della “Natività”, trafugata dall’oratorio di San Lorenzo tra il 12 e il 17 ottobre di cinquant’anni fa, presenta ancora molte zone d’ombra.

Tra tanto mistero, l’unica certezza è che il Caravaggio sarebbe finito nelle mani della mafia la quale avrebbe tentato una “trattativa” per restituirlo. Ne parla il parroco del tempo, monsignor Benedetto Rocco, in un’intervista inedita rilasciata nel 2001 (due anni prima di scomparire) al regista Massimo D’Anolfi. Il video sarà per la prima volta proiettato in pubblico stasera al teatro Biondo nel corso di una serata alla quale interverranno il sindaco Leoluca Orlando, il regista Massimo D’Anolfi, il giornalista Riccardo Lo Verso (autore del libro ‘La tela dei boss’), l’ex poliziotto Maurizio Ortolan, Padre Giuseppe Bucaro, Italo Scaietta, presidente nazionale Fidam, Federazione Amici dei Musei, Bernardo Tortorici di Raffadali, a capo degli Amici dei Musei Siciliani, Angelo Busciglio, comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.