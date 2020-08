PALERMO – Hanno firmato il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e dal prossimo 16 novembre prenderanno servizio. Sono 19 dei 20 dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione assunti dall’Asp di Palermo nell’ambito del concorso di Bacino Sicilia Occidentale (gestito dall’Azienda sanitaria di Trapani). A breve firmerà il contratto anche l’altro Anestesista, assunto con selezione per mobilità. Per due dirigenti medici l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Asp di Palermo rappresenta un ritorno in Sicilia: uno di loro lavorava in Puglia, mentre un altro era stato impegnato di recente a Cremona.

I neoassunti presteranno servizio all’Ospedale Ingrassia di Palermo, “Cimino” di Termini Imerese e “Civico” di Partinico. A tutti, il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni, ha augurato buon lavoro. “E’ un altro passo avanti per condurre l’Azienda in un assetto organizzativo fondato su presenze strutturate a seguito di normali procedure concorsuali – ha detto Daniela Faraoni – sono giovani e valenti professionisti che hanno, già, dato prova di qualificata competenza anche durante il rapporto a tempo determinato con alcuni di loro intrattenuto. E’ nuova linfa che darà vigore all’Azienda e contribuirà ad innovare in un ambito di grande importanza qual è quello dell’emergenza urgenza”.