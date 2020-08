MESSINA – Si svolgera’ a Messina il 25esimo Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). L’evento si terra’ al Teatro Vittorio Emanuele da giovedi’ 17 a sabato 19 ottobre: tema scelto dall’AIGA, e che sara’ sviluppato nel corso del congresso, e’ “Governiamo il futuro”.

L’assise si aprira’ giovedi’ 17 ottobre nel pomeriggio alle ore 14.30 con la registrazione dei partecipanti e la relazione del Presidente nazionale uscente Alberto Vermiglio, preceduta dai saluti degli ospiti istituzionali, tra questi il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, il Sindaco di Messina Cateno De Luca, il Presidente della Corte d’Appello di Messina Michele Galluccio, il Rettore dell’Universita’ di Messina Salvatore Cuzzocrea, il Presidente del Tribunale di Messina Silvana Grasso, il Procuratore Generale di Messina Vincenzo Barbaro, il Presidente del Coa di Messina Domenico Santoro, il Presidente Aiga di Messina Ernesto Marciano’. Inaugurera’ il congresso il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.30 si svolgera’ un dibattito dal titolo: “Riforme tempestose”, al quale interverranno il Presidente della Commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari, il Presidente di Anm Luca Poniz, il senatore Francesco Urraro, il vicepresidente nazionale di Aiga Massimo Borgobello e il coordinatore OCF Giovanni Malinconico. Moderera’ il dibattito Nuccio Anselmo giornalista di Gazzetta del Sud.

Venerdi’ 18 ottobre alle ore 10.00 interverra’ il vicepresidente del CSM David Ermini, successivamente si affrontera’ il tema “Obiettivo 2030 quali prospettive per il Paese” al quale prenderanno parte: il Questore della Camera dei Deputati Francesco D’Uva, la Senatrice Grazia D’Angelo, i Deputati Carolina Varchi, Giusi Bortolozzi e Pietro Navarra, il vicepresidente nazionale di Aiga Domenico Attanasi e il presidente Meritocrazia di Aiga Walter Mauriello. Moderera’ il giornalista Francesco Triolo. Alle 11.30 si svolgera’ il dibattito “l’insostenibile leggerezza dell’ordinamento comunitario”, interverranno: il Presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri, il Presidente emerito del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, l’avvocato del foro di Roma Roberto Giovanni Aloisio. Moderera’ il professore Giovanni Moschella prorettore dell’Universita’ di Messina. Alle ore 14.00 si discutera’ della “Cassa degli avvocati: sviluppo sostenibile in un futuro presente” insieme a Valter Militi vicepresidente Cassa forense e ai delegati Francesco Coluzzi, Antonella Panico, Fabrizio Di Zozza e Ilaria Chiosi. Moderera’ Paolo Rossi giunta nazionale Aiga. Alle ore 15.00 sara’ affrontato l’argomento: “Sostenibilita’ generazionale: creare oggi per vivere domani”, interverranno i Deputati: Laura Cavandoli, Ylenia Lucaselli, Valentina D’Orso, Matilde Siracusano, Andrea Mazzotti Di Celso; Alberto Chiosi di ASIGN, Daniele Virgirillo UNGDEC, Pietro Latella ANGCDL, Giuseppe Ali’ ANCE giovani. Moderera’ Maria Rita Mirone ufficio legislativo nazionale Aiga. Alle ore 17.00 si discutera’ di “Professione forense: alla ricerca della sostenibilita’ perduta”, interverranno i Deputati: Carmelo Miceli e Jacopo Marrone; Giovanni Arena consigliere CNF, Nunzio Luciano Presidente Cassa forense, Vincenzo Ciraolo segretario OCF, Antonio De Notaristefani Presidente nazionale UNCC, Luigi Pansini segretario ANF e Giovanna Suriano tesoriere nazionale Aiga. Moderera’ Francesco Paolo Perchinunno giunta nazionale Aiga. Sabato 19 ottobre a partire dalle ore 10.00 si svolgera’ l’incontro dal titolo: “l’Aiga si racconta”, interverranno Andrea Pisani Massamormile Presidente nazionale Aiga dal 1984 al 1986 e Carlo Vermiglio Presidente nazionale Aiga dal 1986 al 1988. Successivamente si terra’ la relazione finale del Presidente Nazionale Aiga Alberto Vermiglio. Nel pomeriggio alle ore 15.00 si terranno le operazioni di voto e proclamazione del nuovo presidente.

“Sono soddisfatto della positiva interlocuzione sia con la politica che con le altre anime dell’avvocatura, e del ritrovato spirito unitario all’interno della mia associazione- ha detto il presidente uscente Alberto Vermiglio in merito al suo impegno durante il mandato alla guida dell’associazione- meno contento degli esiti delle predette interlocuzioni tenuto conto che sono passati due anni e pochi progetti intavolati sono stati portati a compimento. Per il futuro degli avvocati vorrei maggiore dignita’ nei compensi dei legali e maggiore attenzione alla nostra deontologia, senza falle del sistema che favoriscano gli scorretti delegittimando cosi’ tutta la categoria”.

“Prendendo spunto dal titolo del nostro congresso ‘Governiamo il futuro’- ha aggiunto- ritengo che solo i giovani siano in grado di poterlo fare, perche’ hanno una visione prospettica a lungo raggio, visto che hanno tanta vita davanti, mentre i meno giovani si accontentano di andare a tentoni o di affrontare il presente, perche’ il futuro lontano forse non li riguardera’. Ritengo sia giunto il momento di intervenire concretamente sul problema dei lunghi tempi della giustizia, sia civile che penale, occorre intervenire sulle risorse, dotando gli uffici di maggiore personale, sia per i magistrati che per i dipendenti di cancelleria. Su questo il governo ha gia’ fatto passi concreti mentre non viene ancora affrontato in modo razionale quello delle strutture che ospitano i palazzi di giustizia, spesso poco sicuri e poco attuali rispetto alle nuove esigenze di sostenibilita’ che avanzano anche dalla societa’ civile”.

