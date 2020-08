PALERMO – La polizia ha arrestato un cittadino ucraino J.G. di 38 anni, responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La scorsa domenica, agenti appartenenti all’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea Palermo-Punta Raisi, hanno proceduto al controllo di uno straniero in procinto di imbarcarsi su un volo per Dublino, il quale ha esibito una carta d’identità rilasciata dalla Repubblica Slovacca. Il documento esibito, da una approfondita verifica ai terminali del sistema informatico, è risultato palesemente falso, così come la patente di guida, emessa dalla Repubblica Slovacca esibita dal cittadino ucraino in seconda battuta. Accertata la falsità dei documenti, l’uomo, poi identificato per J. G., cittadino Ucraino, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. I documenti falsi ed un telefonino cellulare con relativa Sim in possesso dell’uomo sono stati posti sotto sequestro. J.G., tratto in arresto per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, è stato, dopo le formalità di rito condotto presso le camere di sicurezza della Questura. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità competente. Sono cinque dall’inizio dell’anno i soggetti sorpresi dai poliziotti della Polizia di Frontiera Aerea in possesso di documenti contraffatti o falsi.