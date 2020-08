Il leader della Lega stava andando ai funerali dei poliziotti uccisi in questura lo scorso 4 ottobre

TRIESTE – Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore nella tarda mattinata mentre si dirigeva a Trieste per i funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in Questura lo scorso 4 ottobre. Lo riporta il quotidiano torinese La Stampa. Salvini avrebbe accusato un malore dopo essere atterrato all’aeroporto di Ronchi – Trieste ed è stato trasportato all’ospedale San Polo di Monfalcone. Qui il leader della Lega è stato sottoposto ad accertamenti per una colica renale. L’ex ministro dell’Interno è stato dimesso intorno alle 13.