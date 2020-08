CALTANISSETTA – E’ stato revocato il divieto di dimora a Caltanissetta all’imprenditore Massimo Romano, imputato nel processo sul “Sistema Montante”. Il Tribunale collegiale ha accolto la richiesta di revoca della misura, avanzata dagli avvocati difensori Dino Milazzo e Sergio Monaco. I giudici del Tribunale, nel motivare la loro decisione, hanno spiegato che Romano non ha violato le prescrizioni imposte dalla magistratura nei diciassette mesi in cui è stato sottoposto al divieto di dimora vivendo a Palermo. Romano è imputato per associazione per delinquere e corruzione nel processo che si celebra col rito ordinario.

(ANSA).