PALERMO – In occasione del 75° Anniversario della “Strage de pane” del 19 ottobre 1944 (Palermo, via Maqueda, vicolo S.Orsola, via del Bosco, via Divisi), nella quale furono uccisi, senza pietà, da un drappello di soldati del regio esercito sabaudo, in esecuzione di un cinico ordine, 24 innocenti cittadini palermitani (molti dei quali ragazzi) e feriti 158 manifestanti, su iniziativa del Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero “F.P.Cascino”, professoressa Lucia Ievolella, avrà luogo, venerdì 18 ottobre alle 11, una giornata commemorativa e di studio nell’Aula Magna dell’Istituto alla presenza di studenti, docenti, superstiti della strage e parenti delle vittime. L’avvocato Lino Buscemi, studioso dell’eccidio e coautore del volume “La Sicilia delle Stragi” edito dalla Newton Compton, terrà la relazione ufficiale e dialogherà con gli studenti. Gaetano Balistreri, un superstite della strage che ha riportato non poche ferite, rievocherà i momenti più drammatici del terribile massacro. Il regista e scrittore Franco Carollo con le attrici Giovanna Cammarata e Maria Pia Giardelli, rappresenteranno alcune parti di un applaudito testo teatrale dal titolo “….una giornata d’acqua, una sposa “, orazione civile in memoria degli assassinati. La prof.ssa Maria Franca Salamone leggerà la poesia “ La straggi di lu pani”, toccante componimento del poeta dialettale Francesco Billeci.