TRAPANI – I comuni del trapanese pagano a Ryanair la prima tranche del debito di 350 mila euro dovute per i mancati versamenti dell’accordo di compartecipazione vigente dal 2014-2017. Lo ha comunicato il presidente della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace, questa mattina al presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Salvatore Ombra.

Si tratta di circa 100 mila euro e un’altra tranche di 50 mila euro sarà pagata presto come già garantito dal sindaco di Valderice, appena verserà la somma. Il debito è stato maturato quando, nel 2014, i 24 comuni della provincia di Trapani insieme alla Camera di Commercio di Trapani, sottoscrissero con Ryanair un contratto di compartecipazione per la promozione del territorio e conseguentemente per l’attivazione di voli.

(ANSA).