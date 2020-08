Blatte morte in mensa

LIVORNO – Blatte morte all’interno di una trappola, locali in precarie condizioni igienico sanitarie, laboratorio non protetto dagli infestanti: questo il responso dei carabinieri del Nas di Livorno, in azione insieme agli ispettori dell’Ausl Toscana nord ovest, dopo un’ispezione al centro cottura di una mensa che rifornisce i pasti di nove scuole del Pisano. I carabinieri, si legge in una nota, hanno richiesto la sospensione dell’attività di ristorazione “fino all’eliminazione delle carenze igieniche riscontrate”.

Il Nas ha emesso anche un provvedimento di sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti per diete speciali: nel corso dell’ispezione, infatti, è stata riscontrata “la mancata attuazione delle procedure Haccp relativamente alle modalità operative di preparazione delle ‘diete speciali’, poiché svolta contemporaneamente alla preparazione dei pasti convenzionali, con conseguente rischio per la sicurezza alimentare”. I militari hanno notato anche scaffalature con presenza di ruggine, guarnizioni dei frigoriferi sporche e parzialmente rotte, e la mancata indicazione degli allergeni sui menù esposti nella zona self-service per il pubblico.