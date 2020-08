PALERMO – “I cantieri stradali aperti continuano a mettere in ginocchio i negozianti della città, abbiamo chiesto un incontro in Camera di Commercio all’assessore comunale Giusto Catania per valutare soluzioni e alternative”. Ad annunciarlo è il vicepresidente della Camera di Commercio Palermo ed Enna, Nunzio Reina: “Un confronto diventato sempre più necessario, visto che oltre agli attuali cantieri nei punti nevralgici della città abbiamo saputo soltanto dai giornali che esiste un piano per pedonalizzare anche piazza Indipendenza. Vogliamo sapere quali sono i programmi del Comune per i prossimi 5 anni. Si parla di maxi ritardi nei cantieri che hanno già provocato la chiusura di decine di attività commerciali, con zone letteralmente morte dal punto di vista economico, da viale Lazio a via Emerico Amari e via Roma. Una situazione insostenibile”, conclude Reina.