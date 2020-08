PALERMO – Quattro arresti per spaccio di droga nelle ultime ore a Palermo. Ad entrare in azione la polizia stradale, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico e il commissariato Oreto. A finire in manette S.M., 20enne di un paesino madonita, i nigeriani M.P. 26enne senza fissa dimora, C.I. 31enne di piazza Indipendenza ed un giovane 18enne palermitano del quartiere Brancaccio, F.G.

Il primo arresto, nel corso di un posto di controllo nei pressi dell’area di servizio autostradale di Caracoli, uno dei tanti cui gli agenti fanno ricorso per mantenere elevati standard di sicurezza, lungo le autostrade della provincia in particolare. Due uomini, a bordo di un’auto a cui era stato intimato l’alt, hanno cercato di sbarazzarsi di un involucro con un gesto repentino, ma i loro movimenti non sono sfuggiti ai poliziotti. Il pacchetto è stato immediatamente recuperato: all’interno c’erano cento grammi di hashish. S.M., conducente e proprietario del veicolo è stato tratto in arresto, mentre il suo passeggero, un minorenne, è stato denunciato a piede libero.

Indagini sono in corso per risalire a fornitori dello stupefacente ed eventuali altri destinatari. Il secondo episodio domenica pomeriggio, tra le vie dello storico mercato di Ballarò: gli agenti, durante un controllo in piazza del Carmine hanno notato due persone confabulare. Entrambe si sono date alla fuga alla vista delle volanti, si sono divisi e si sono allontanati velocemente tra le vie limitrofe. Gli agenti hanno in pochi istanti cinturato la zona e li hanno raggiunti e bloccati, identificandoli.

Durante il controllo, addosso al 31enne, precisamente all’interno di un calzino, gli agenti hanno rinvenuto un involucro con 13 dosi di eroina, suddivise in piccole sfere termosaldate, mentre nelle tasche dei pantaloni tre banconote da 5 euro; addosso al 26enne è stato, invece, rinvenuto, anche in questo caso all’interno di un calzino del piede, un involucro contenente ulteriori 10 dosi di eroina, anch’esse suddivise in piccole sfere termosaldate e nella tasca dei pantaloni una banconota da 20 euro. Un’altra pattuglia ha effettuato un controllo più approfondito sul luogo dove poco prima erano stati notati i due extracomunitari, trovando in un’edicola votiva, un bilancino di precisione.