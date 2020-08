Il bancomat sputa soldi

‘Cutlet Maker’ in inglese significa ‘cuoco di cotolette’, ma è anche il nome di un malware che fa sputare i soldi ai bancomat con una semplice chiavetta usb. Il programma è in attività da anni, ma solo nel 2017 si è scoperto che fosse in vendita sul dark web. La diffusione di Cutlet Maker non si è mai arrestata, anzi: secondo un’inchiesta del magazine Motherboard e la tv pubblica della Baviera Bayerischer Rundfunk, il malware è tornato a colpire gli atm con un’alta frequenza.

La semplicità del funzionamento è disarmante: da una comune chiavetta usb, Cutlet Maker si introduce nel terminale del bancomat e lo forza a mostrare sullo schermo un fumetto che raffigura un cuoco e una cotoletta che ride. Il ‘gioco’ è già iniziato: il bancomat emette denaro finché non è vuoto.

Il malware prosciuga i bancomat, ma non i conti correnti. Il motivo era stato spiegato nel 2017 da Kaspersky Lab, azienda russa di sicurezza informatica, che in un video faceva notare come la chiavetta dovesse essere materialmente collegata al pc ‘nascosto’ nell’atm: un’operazione prettamente fisica e che quindi non intaccherebbe nulla a livello del web, conti compresi.