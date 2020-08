PALERMO – Il Comune di Palermo, in collaborazione con la Sispi, il Team per la Trasformazione Digitale, Fpa – Forum PA e Open Fiber, organizza per il prossimo 30 ottobre ai Cantieri culturali della Zisa una giornata a scopo informativo-formativo sui servizi pubblici digitali. Un evento per comunicare in maniera semplice ai cittadini e a tutti i portatori di interesse i servizi pubblici digitali del Comune di Palermo attivati e di prossima attivazione.

“Le città sono i principali luoghi di creazione della ricchezza, della concentrazione del lavoro, di attrazione, formazione del capitale umano, ma anche di potenziale accentuazione delle disuguaglianze e dei conflitti – spiegano da Palazzo delle Aquile – Per natura e funzioni sono inoltre tra gli enti maggiormente ingaggiati nell’erogazione di servizi pubblici al cittadino. Per tutti questi motivi, i Comuni agiscono spesso come veri e propri motori della creazione di innovazione. Il compito è quello di accompagnare e garantire il buon andamento delle diverse iniziative avviate in ottemperanza del Piano triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione. Tra le iniziative, quella di comunicazione e disseminazione è di fondamentale importanza, al fine di far conoscere a tutti i portatori di interesse le opportunità concrete legate alla dematerializzazione dei servizi pubblici. In particolar modo, si rende necessario raccontare i servizi pubblici digitali già attivati e da attivare presso il Comune, grazie alla disponibilità delle risorse previste dell’Asse 1 (Agenda Digitale) del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO); la disponibilità per i cittadini di accedere ad una serie di servizi digitali del comune attraverso le credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale; la possibilità per i cittadini di pagare alcuni servizi (imposta TARI, imposta di soggiorno turistica, contravvenzioni per violazioni del codice della strada) attraverso il circuito nazionale PagoPA; la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi pubblici del comune di Palermo attraverso l’app nazionale IO, in quanto Palermo è città pilota nell’ambito del lancio dell’app nazionale per dispositivi mobili, predisposta dal Team Trasformazione Digitale”.

La giornata sarà costituita da un primo momento istituzionale, moderato e facilitato dalle cariche più alte sul tema. A seguire, il pomeriggio sarà organizzato in tavoli di lavori tematici verticali sui servizi pubblici digitali prioritari per il Comune.