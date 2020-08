Cosa non può fare il buon cibo. Se da una parte la Brexit divide, dall’altra l’Oxford English Dictionary lancia un ponte che unisce simbolicamente ma saldamente il Regno Unito all’Europa, per il tramite della tradizione alimentare siciliana. Il prestigioso dizionario della lingua inglese traccia un solco non indifferente: nell’aggiornamento di ottobre che ha visto l’introduzione di centinaia di nuovi termini, tra parole in slang e di uso ormai frequente come ‘fake news’, c’e’ anche il termine maschile plurale ‘arancini’, per la famosissima ricetta siciliana che il dizionario descrive come “polpette di riso” con “ripieno salato”, “ricoperte di pangrattato e fritte, tipicamente servite come antipasto o spuntino”. Un riconoscimento linguistico che sottolinea l’apprezzamento britannico nei confronti della tradizione culinaria regionale italiana.

(ANSA).