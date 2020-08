Nei guai i titolari delle due attività: avrebbero percepito il sussidio non avendone il diritto.

PALERMO – Sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo i due negozi di bici dove gli inviati della trasmissione “Le Iene” sono stati aggrediti durante un servizio. I due titolari delle attività commerciali avrebbero percepito il reddito di cittadinanza, non avendone diritto, e per questo sono stati denunciati. Al momento, spiegano gli investigatori, le indagini sono ancora agli inizi e si è proceduto al sequestro amministrativo per eseguire tutti i controlli e verificare se siano stati commessi reati. Sequestrate anche le carte bancomat del sussidio.

(ANSA)