Rete Iliad in tilt

Da circa due giorni, la rete dell’operatore mobile Iliad ha smesso di funzionare correttamente. Molti utenti da tutta Italia hanno inviato diverse segnalazioni al sito Downdetector, lamentando difficoltà a ricevere chiamate; non ci sarebbero problemi invece nell’effettuarle, o nella navigazione internet. Tra i focolai delle segnalazioni ci sono Roma, Palermo, Bolzano e Bergamo.

Alcuni utenti riferiscono di aver risolto attivando la modalità aereo e disattivandola subito dopo, ma per chi ancora non riuscisse a ricevere le chiamate ci sarebbe una soluzione proposta da vari utenti. Intanto bisognerà recarsi in ‘Impostazioni’, poi ‘Reti/Connessioni’, e poi ancora ‘Rete Mobile/Avanzate’; a quel punto si dovrà disattivare ‘Seleziona automaticamente rete’, e scegliere una rete alternativa tra quelle suggerite (per molti utenti ha funzionato Tim). Lo smartphone potrebbe o collegarsi alla rete scelta, o proporre di riattivare la selezione automatica della rete: nel primo caso andrà riselezionata la rete Iliad, mentre nel secondo caso si dovrà riattivare la selezione automatica come suggerito. Un segno del successo della procedura dovrebbero essere gli sms di servizio di Iliad che segnalano le chiamate perse mentre il cellulare era irraggiungibile.