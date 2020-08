"Non si comprende per quale motivo, non siano stati prontamente impiegati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco".

ROMA – “La tragedia del barchino affondato a largo di Lampedusa conferma la portata del dramma migratorio e i rischi nell’affrontare la traversata sul Mediterraneo. Qualche perplessità, però, non può non essere sollevata riguardo alla diffusione di alcune drammatiche foto”. Lo afferma il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani. “Peraltro – prosegue – senza nulla togliere alla professionalità e all’abilità della Capitaneria di Porto, non si comprende per quale motivo, nello svolgimento delle operazioni di ritrovamento, non siano stati prontamente impiegati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, infatti hanno attrezzature sofisticate, equipaggiamento ed un addestramento più adatti al caso, e avrebbero potuto agire in tempi più brevi offrendo un prezioso supporto. Ci sono molti esempi dell’efficienza operativa dei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, dal naufragio di Lampedusa del 2013 fino alla più recente individuazione e conseguente recupero in tempi molto rapidi del corpo purtroppo senza vita di due sub al largo dell’Isola delle Femmine, effettuato ad alta profondità grazie a speciali dotazioni sottomarine robotiche”.(ANSA).