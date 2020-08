PALERMO – Un uomo di 38 anni di Trapani, Davide Di Gregorio, è morto la notte scorsa in uno scontro frontale tra due utilitarie alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la causa dell’incidente sarebbe da attribuire ad un sorpasso. Lo scontro è avvenuto in via Crocci, arteria in questi giorni ad alta intensità di traffico a causa della chiusura, per lavori di manutenzione, della strada statale 187 che collega Trapani con Valderice. L’altro conducente è rimasto lievemente ferito.

