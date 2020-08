MESSINA – La Commissione europea in un documento a firma di Phil Hogan, rispondendo ad una interrogazione del deputato europeo Ignazio Corrado che chiedeva l’ipotesi di applicazione a livello europeo del protocollo Antoci, ha riconosciuto allo stesso protocollo “il valore di esempio eloquente per la lotta alla mafia”. A scriverlo in una nota l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci che aggiunge: “Sono felice che la Commissione Europea consideri il Protocollo, oggi legge dello Stato, come un esempio da seguire da parte degli altri Stati membri. Mi auguro che le sollecitazioni poste attraverso il lavoro di Ignazio Corrao possano portare consapevolezza negli altri Stati e prendere coscienza che la problematica dell’accaparramento dei Fondi Europei per l’Agricoltura da parte delle associazioni mafiose, non è solamente un problema italiano ma comunitario”. “Al di là di tutto – aggiunge – questi riconoscimenti mi rendono felice e mi consentono, nel contempo, di dare valore alla vita difficile e complicata che io e la mia famiglia siamo costretti a vivere giornalmente a causa del regime di sicurezza al quale siamo sottoposti ed anche a dare meriti a tutti coloro che in questo percorso hanno dato il massimo apporto e sacrificio, non ultimi gli uomini della Polizia di Stato che quella notte mi hanno salvato la vita”.

(ANSA).