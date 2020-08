PALERMO – “Il cambiamento climatico non può più essere ignorato. E la sostenibilità ambientale si deve attuare cambiando le nostre abitudini, anche quelle legate alla mobilità”. È il messaggio corale che riassume i contenuti della nona edizione di “No Smog Mobility”, la rassegna sulla mobilità sostenibile, svoltasi a Palermo ed articolata su due giorni di lavoro: la tavola rotonda di mercoledì 16 ed i tre forum di giovedì 17. Complessivamente sono stati 23 i relatori che si sono alternati nelle due fasi svoltesi presso l’aula Capitò del Dipartimento di Ingegneria, stracolma di studenti universitari e liceali, professionisti, giornalisti ed esperti. Alle due giorni della rassegna hanno preso parte alcune delle principali aziende del settore: Bosch, Ford, FCA, Michelin, Nissan, Gruppo PSA, Quadro Vehicles. Che si sono aggiunte ai partner Ionity, Terna, Sicily by Car e Unicredit. Nel corso dei lavori è stato tracciato un quadro della situazione attuale e sono stati anticipati i possibili scenari futuri che si apriranno con la mobilità condivisa.

“Si potrebbero produrre le celle per le batterie utilizzando il litio dalle saline siciliane perché è presente in maniera naturale nell’acqua di mare, quindi un utilizzo ulteriore delle stesse per estrarre uno dei componenti fondamentali per la produzione di batterie delle auto elettriche di ultima generazione. Questa idea potrebbe riqualificare ad esempio, il sito di Termini Imerese e riconvertirlo per la produzione di celle e di batterie per i veicoli elettrici”. Lo ha detto Gianfranco Pizzuto, imprenditore settore auto elettriche intervenendo alla manifestazione. In linea con gli obbiettivi e le finalità della rassegna, i “Green Prix 2019”, riconoscimenti per le “idee e le soluzioni a favore della mobilità ecosostenibile”, instituiti nell’ambito di No Smog Mobility, sono stati assegnati a Nissan (idee) e Gruppo PSA (soluzioni). Il premio consiste per dieci alberi per ciascun vincitore, che sono andati ad infoltire – aggiungendosi ai precedenti 90 – il “bosco di No Smog Mobility”, un’area verde all’interno del campus universitario di Palermo. Nissan ha ottenuto il riconoscimento per l’innovativa tecnologia B2V (Brain-to-Vehicle), la prima e unica nel suo genere al mondo. Il sistema consente di prevedere le intenzioni ed i movimenti dell’essere umano, e a comando gli interventi (girando il volante o rallentando il veicolo, ad esempio) con un anticipo di 0,2-0,5 secondi sul conducente, senza quasi far percepire il loro funzionamento. Gruppo PSA invece ha già messo in produzione modelli, costruiti su due uniche piattaforme, che consentono di equipaggiare i veicoli con motori termici, ibridi plug-in, o elettrici 100% senza alcuna modifica. Soluzioni per l’appunto che confermano un cambio di passo: inquinare di meno e muoversi di più, in un mondo sempre più connesso ma che necessita di un cambiamento. A partire da come ci muoviamo.