Il progetto sul Bonino Pulejo

PALERMO – La proposta di convenzione per la realizzazione di un delfinaio e una struttura ‘7 Tesla’ presso l’Irccs Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina “e’ arrivata” all’assessorato alla Sanita’ della Regione Siciliana il 12 settembre e riteniamo possa essere sottoscritta entro la prossima settimana”. A dirlo e’ l’assessore siciliano alla Salute, Ruggero Razza, a Palermo, rispondendo ai giornalisti che, a margine del forum ‘Meridiano Sanita”, gli chiedevano un commento sull’allarme lanciato ieri dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, in merito al rischio che la citta’ possa perdere un finanziamento di 91 milioni di euro del progetto sul Centro neurolesi. “Con il sindaco di Messina ci siamo sentiti ieri sera – ha spiegato Razza -. Gli avevano riferito male. Ogni tanto c’e’ un cortocircuito informativo ma forse serve a tenere alta l’attenzione e in questo senso lo abbiamo raccolto, cioe’ come uno sprone positivo con tanta ‘cristiana pazienza'”.

(DIRE)