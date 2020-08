Lercara, lavori di pulizia

LERCARA FRIDDI – Dopo anni di incuria ed abbandono che hanno determinato, sulla SS 189, continue e persistenti esondazioni, è stato dato inizio ai lavori di pulizia e ripristino, per un importo a base d’asta di € 450.000, degli affluenti del fiume Morello, in contrada Fontanelle, quattro Finaite, Rinella e Passo Putiaro. Lo comunica il sindaco di Lercara Luciano Marino.

Si procederà alla pulizia degli alvei, alla sistemazione degli argini e dei sottopassi che attraversano la Statale. “Un doveroso grazie – dice Marino – ai tecnici del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e all’ingegnere. Foti, che con la sua competenza a messo in atto ogni azione necessaria per la redazione del progetto e di tutti gli adempimenti necessari per dare inizio alle opere, nonché ai nostri collaboratori dell’Ufficio tecnico comunale per l’aiuto profuso a supporto dei progettisti e della Direzione dei Lavori. Un ringraziamento va all’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente Toto Cordaro per l’attenzione dimostrata e per la sua costante presenza nel nostro territorio. Abbiamo dato fin dal primo momento una attenzione al territorio, alla sicurezza e alla prevenzione. Sul dissesto idrogeologico abbiamo altri progetti in cantiere e stiamo facendo il massimo in sinergia con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, l’Assessorato al Territorio e il nostro Ufficio Tecnico. Un grazie particolare all’Ass Rotolo per il suo impegno costante e qualificato”.